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Зимний шторм уносит жизни в США

Северо-восток США во власти снегопадов. Речь о штатах Канзас, Миссури и Небраска. Снежный шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек. В основном смерти случились из-за ДТП. Видимость на дорогах нулевая, а трассы покрыты ледяной коркой. В результате десятки машин перевернуты, а всего за последние дни дорожная полиция зафиксировала почти 700 аварий.

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