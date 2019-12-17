Зимний шторм уносит жизни в США

Северо-восток США во власти снегопадов. Речь о штатах Канзас, Миссури и Небраска. Снежный шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек. В основном смерти случились из-за ДТП. Видимость на дорогах нулевая, а трассы покрыты ледяной коркой. В результате десятки машин перевернуты, а всего за последние дни дорожная полиция зафиксировала почти 700 аварий.



