Зимняя буря в США

Северо-запад США накрыл мощный снегопад. Его принес холодный атмосферный фронт из Канады. Обильные осадки выпали в семи штатах. Основной удар пришелся на Монтану. Там рекордные метровые сугробы. Повреждены линии электропередачи, перекрыты дороги, закрыты школы. В штате ввели режим ЧС.