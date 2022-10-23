Зимняя сказка в Казахстане - местные жители делятся кадрами снегопада

Северные регионы Казахстана погрузились в зимнюю сказку. Ночью на фоне разбушевавшейся стихии были перекрыты автодороги из Астаны в Петропавловск и Щучинск. Теперь же ограничения сняты и все трассы открыты. Местные жители делятся кадрами завораживающего снегопада в социальных сетях. Синоптики предупреждают о возможном гололеде и низовой метели.