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Зимняя сказка в Казахстане - местные жители делятся кадрами снегопада

Северные регионы Казахстана погрузились в зимнюю сказку. Ночью на фоне разбушевавшейся стихии были перекрыты автодороги из Астаны в Петропавловск и Щучинск. Теперь же ограничения сняты и все трассы открыты. Местные жители делятся кадрами завораживающего снегопада в социальных сетях. Синоптики предупреждают о возможном гололеде и низовой метели.

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