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Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих - глава МО Турции о беспорядках в Париже
Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа".
"Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
"Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - добавил глава военного ведомства Турции.
© Sputnik
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