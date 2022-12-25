Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих - глава МО Турции о беспорядках в Париже

Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа".

"Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих", - приводит слова Акара агентство Anadolu.

"Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - добавил глава военного ведомства Турции.