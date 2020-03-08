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Значимые события недели, произошедшие в мире
Обострение в Идлибе привело к беспрецедентной за весь период гражданской войны в Сирии волне миграции. В этой провинции в лагерях для беженцев находятся несколько миллионов человек из других регионов страны. Многие из них устремились к границе с Турцией.
Анкара заявила, что больше не в силах сдерживать людские потоки, и открыла свои рубежи с Евросоюзом. Эрдоган еще в конце февраля предупредил Брюссель, что это произойдет, фактически поставив ЕС ультиматум: или европейские страны обращают более активное внимание на сирийскую проблему, или начинается очередной миграционный кризис. К слову, среди нынешних беженцев на границе Греции есть масса тех, кто к сирийскому кризису не имеет отношения. Это афганцы, пакистанцы и выходцы из Сомали.
Чем это грозит обернуться для Старого Света, какова сейчас ситуация на границе - узнаем у моей коллеги Нины Кононюк.
Новая миграционная волна
Турция перестала сдерживать нелегалов на своей границе с Грецией. С каждым днем количество беженцев увеличивается. Речь идет о десятках тысячах человек. Греческие пограничники вынуждены останавливать людские потоки с помощью слезоточивого газа и водометов. Заграждения из колючей проволоки оказались малоэффективными. Более того, многие пытаются попасть в страну по реке Эврос.
Европейские чиновники тем временем ищут выход из сложившейся ситуации. По просьбе Афин в Грецию направлены дополнительные специалисты и средства, необходимые для охраны границ. Кроме того, Европейский союз выделил на борьбу с новой миграционной волной на турецко-греческой границе 700 миллионов евро.
"Супервторник" в США
В США прошел супервторник - первичные выборы сразу в 14 штатах. Их результаты, по мнению экспертов, могут определить вероятного фаворита президентской кампании. И если с лидирующим республиканцем Дональдом Трампом все было предсказуемо, то стать кандидатом от демократов в борьбе за кресло главы Белого дома реальные шансы появились у бывшего вице-президента Джо Байдена. Суммарно он получил уже 160 голосов делегатов. У его ближайшего соперника по демократической партии Берни Сандерса 116 голосов. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшей борьбы за пост президента США и поддержал Байдена. Одной из причин выхода Блумберга из президентской гонки СМИ называют психологическое давление со стороны Дональда Трампа. Тот продолжает дразнить миллиардера по любым поводам: за его невысокий рост и за любовь к пицце. Недавно на своей странице в "Твиттере" Трамп призвал Блумберга не облизывать пальцы, ведь это негигиенично.
Перестановки в Кабмине
Перестановки в украинском Кабмине. В минувшую среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку, что повлекло и отставку всего правительства. Верховная Рада поддержала заявление Гончарука. На пост главы правительства по рекомендации президента Владимира Зеленского был избран вице-премьер Денис Шмыгаль. В январе Гончарук уже просился в отставку. Причиной стал скандал вокруг аудиозаписи, на которой премьер-министр якобы оскорбительно отзывался о представлениях Зеленского об экономике. Зеленский тогда попросил Гончарука остаться. Перестановки коснулись и министров. В среду на заседании Рады депутаты утвердили 13 новых министров. Среди них новые главы МИДа и Минобороны.
В Багдаде неспокойно
Непростая политическая ситуация сохраняется в Ираке. Премьер-министр страны Мухаммед Аллави подал в отставку спустя месяц после назначения на эту должность. Политик не смог утвердить новый состав кабинета в парламенте и объяснил свое решение об уходе тем, что «некоторые партии несерьезно относятся к реформам и создают препятствия на пути формирования правительства». Напомню, в Ираке вот уже 4 месяца не прекращаются протесты. Местные жители выступают против ухудшения экономической ситуации и коррупции. Нередко демонстрации завершаются столкновениями активистов с полицией. Есть погибшие и пострадавшие.
Испытания КНДР
Новые ракетные испытания Пхеньяна - впервые в этом году. КНДР произвела пуск двух ракет малой дальности из района порта Вонсан в сторону Японского моря. Об этом сообщили южно-корейские военные. По их данным, дальность полета составила около 240 километров, высота примерно 35 километров. Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны: запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции Совбеза ООН.
Киберсилы ЕС
Литва возглавила силы быстрого реагирования Евросоюза на кибератаки. Меморандум, закрепляющий создание новой военной структуры, был подписан на уходящей неделе в Загребе представителями Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Хорватии и Эстонии. Документ оговаривает правовые принципы работы международных команд по реагированию на кибератаки. По схеме члены команд - как военные, так и гражданские лица - находятся на дежурстве в стране пребывания и в случае инцидентов в виртуальном пространстве подключаются к его нейтрализации.
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