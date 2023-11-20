Знаменитый бикорн Наполеона ушел с молотка за рекордную сумму

Знаменитая шляпа Наполеона Бонапарта ушла с молотка во Франции. Исторический лот продан за рекордную сумму - почти в 2 млн евро. Первоначально оценивался в 600-800 тыс. евро.

Черная фетровая двууголка Наполеона украшена трехцветной кокардой. Она была создана примерно в 1810 году. Головной убор исторической личности будет размещен в коллекции, связанной с биографией императора. Предполагается, что Наполеон носил эту шляпу в период, когда был в бегах из ссылки с острова Эльба.