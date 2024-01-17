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Знаменитый фокусник Дэвид Копперфильд вслед за многими зарубежными селебрити решил поиздеваться над лидером киевского режима
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