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Знаменитый спаситель мигрантов - судно Aquarius прекращает свою работу в Средиземном море
Об этом объявили гуманитарные организации, ссылаясь на то, что Европа саботирует их попытки спасти человеческие жизни, при этом сама не может обеспечить мигрантам должной помощи. Ранее итальянская прокуратора наложила на Aquarius секвестр, обвиняя организацию в незаконном хранении и сбросе отходов. К слову, с начала своей поисково-спасательной деятельности, а именно с 2016 года, Aquarius спас около 30-ти тысяч человек.
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