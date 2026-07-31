Зной и пожары: новая волна жары пришла в Западную Европу

Новая волна зноя пришла в Западную Европу: жара под 40 градусов воцарится 31 июля от запада Франции до востока Германии. В Италии, Испании, Португалии и Греции температура будет еще выше.

Как сообщают немецкие власти, от зноя, который в нынешнем году стоит невероятно долго, погибли уже не менее 10 тыс. человек. Власти Румынии и Венгрии останавливают свои атомные станции: вода в прудах, которые используются для охлаждения реакторов, нагрелась до слишком высокой температуры, что не соответствует техническим регламентам.

Лесные пожары по всему Старому Свету заполыхали с новой силой. Во Франции, по счастью, пламя удалось обуздать, но в окрестностях испанского Мадрида оно бушует с прежней силой. О масштабных возгораниях сообщают из Португалии, Италии, Греции. Огонь бушует неподалеку от турецкой Анталии.

При этом обвинять в бедствии одну лишь погоду нет никаких оснований. Во Франции, например, задержаны 275 поджигателей. Известно об арестах такого рода, проведенных в Италии и Испании. В большинстве случаев, преступниками двигала жажда получить страховую премию за уничтоженное огнем имущество.