Золотые дрова: цены на твердое топливо в Латвии выросли на 50 %

Зима ближе - цены выше. В Латвии стоимость гранул, брикетов и дров выросла сразу на 50 %. Производители признают, что сейчас спрос огромен, и можно только гадать что будет осенью.

При этом дельцы большую часть продают на экспорт, оставляя местному рынку лишь крохи. Но и на то есть причины. Дрова остаются наиболее потребляемым видом твердого топлива в Латвии.

Вот только население покупать их не спешит. Увидев новые ценники, жители предпочитают собирать валежник в лесах самостоятельно.