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Зона интереса НАТО - Черное море

Американская диктатура продолжает накалять ситуацию в Черном море. Накануне за тысячи километров от своих берегов туда прибыл ракетный эсминец. Задача - обеспечение "безопасности и стабильности". Боевое судно будет патрулировать местную акваторию. В Москве это назвали попыткой военного освоения Украины.


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