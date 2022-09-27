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Зонд NASA столкнулся с астероидом

Зонд NASA столкнулся с астероидом

Американский космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") столкнулся с астероидом Диморф, чтобы изменить его траекторию. Об этом пишет БелТА.

27 сентября этого года зонд NASA столкнулся с астероидом на скорости в 24 тыс. км/ч. Отмечается, что астероид Диморф не представляет угрозы для нашей планеты, однако ученые выбрали его для эксперимента, чтобы протестировать первую в мире защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

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