Американский космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") столкнулся с астероидом Диморф, чтобы изменить его траекторию. Об этом пишет БелТА.



27 сентября этого года зонд NASA столкнулся с астероидом на скорости в 24 тыс. км/ч. Отмечается, что астероид Диморф не представляет угрозы для нашей планеты, однако ученые выбрали его для эксперимента, чтобы протестировать первую в мире защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.