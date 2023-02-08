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Zoom объявил о сокращении 15 % сотрудников

Сервис видеоконференций Zoom пополнил список компаний, сокращающих штат на фоне экономического кризиса. Там готовятся уволить 15 процентов сотрудников, это около 1300 человек. По словам главы компании, такое решение связано с нынешней неопределенной ситуацией в мировой экономике.

По той же причине могут сократить штат порядка 20 процентов американских компаний. Ранее о планах уволить 2 тысячи сотрудников объявило руководство авиаконцерна Boeing. Также массовые увольнения анонсировали производитель компьютеров Dell, компании Twitter, Amazon и Microsoft.

Фото:pixabay.com

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