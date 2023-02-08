Zoom объявил о сокращении 15 % сотрудников

Сервис видеоконференций Zoom пополнил список компаний, сокращающих штат на фоне экономического кризиса. Там готовятся уволить 15 процентов сотрудников, это около 1300 человек. По словам главы компании, такое решение связано с нынешней неопределенной ситуацией в мировой экономике.