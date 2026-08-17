Зрелище без хлеба: как Европа превращается в выжженную пустыню

На спутниковых снимках Европа летом выглядит не как единый континент, а как карта тревожных сигналов. На юге - красные пятна пожаров, в центре - высохшие русла рек. На полях - полосы земли, где урожай должен был созревать, но превратился в пыль.

Засуха в 2026 году охватила около 38 % территории: от Пиренейского полуострова до Балкан и части Центральной Европы. Особенно тяжело приходится Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Там жара перестала быть кратковременным погодным эпизодом, она стала фоном.

"Это было так давно, я даже не помню, когда у нас был настоящий дождь. Возможно, это было где-то 20 мая. И с тех пор не было ни капли", - отметил фермер из Венгрии Шандор Мольнар.

По оценкам, представленным европейскими службами мониторинга, с начала года в ЕС выгорело около полумиллиона гектаров леса. Главный двигатель катастрофы - экстремальная жара. Сухая почва теряет способность удерживать воду, трава превращается в топливо, а ветер разносит пламя на километры. Климат создает условия для катастрофы, но масштаб трагедии определяют решения людей или их отсутствие.

Французская оппозиция раскритиковала президента Эммануэля Макрона после того, как пресса опубликовала его фотографию с отпуска на Лазурном берегу во время лесных пожаров в стране. Кадр попал в живое: люди видят, как горит их страна, а президент отдыхает на пляже.

Внутри ЕС тем временем усиливается политическая борьба вокруг климатической политики. С самыми масштабными лесными пожарами и засухами совпали рекордные вливания в "зеленый" переход. Возобновляемая энергетика сама по себе не объясняет лесные пожары. Но агрессивная вырубка лесных массивов под возобновляемую энергетику разрушает естественную систему удержания влаги.

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия):

"Южная Европа сильно горела в этом году. Там не говорят, что главной причиной такой аномальной жары является "зеленая" энергетика. Т. е. в странах Северной Европы построено очень большое количество ветряных электростанций. Там около 60 тыс. мощных ветряков, которые расположены в Северной Европе. Одна из гипотез ученых состоит в том, что эти ветряные электростанции изменили направление воздушных потоков в Европе и из-за этого холодный влажный воздух из Северной Европы просто не пробивается через эти заграждения из ветряков. Таким образом, нарушение циркуляции воздушных масс привело к тому, что просто нет дождей, и горячий воздух из Северной Африки попадает в Южную Европу, поэтому и произошло такое нетрадиционное изменение воздушных потоков".

Экономический ущерб, по оценкам экспертов, уже превысил 15 млрд евро. Это не только сгоревшие дома и леса, а еще потерянный урожай, остановленные гидроэлектростанции, ограничения на судоходство, рост цен на воду и энергию. Фермеры начали преждевременно расходовать зимние запасы кормов. Когда сено, рассчитанное на декабрь, уходит в августе, цепочка ломается: либо дорогой импортный корм, либо сокращение поголовья.

Европа находится в опасной зоне продовольственного кризиса. Под солнцем выгорели огромные площади посевов. Итог - минус 9 млн т урожая и убытки в более чем 2 млрд евро. Франция, житница Европы, приняла на себя основной удар. Почти половина всех потерь - это ее доля: более 4 млн т. Главная жертва аномальной жары - кукуруза. Пострадали от агроклиматического шторма также Испания и Германия. Каждая из стран недосчитается примерно 1,5 млн т зерна.

Снижение урожайности зерновых, оливок, винограда, кормовых культур плюс рост цен на энергию и воду создают эффект домино. Это стресс-тест системы. Она показывает, где государства инвестировали в устойчивость, а где предпочли отчитаться о климатических целях, не замечая, что земля под ногами уже трескается.