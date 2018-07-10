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Зрелищное событие в эти дни в Центральной Америке

Ежегодно тысячи морских черепах приплывают на Карибское побережье Коста-Рики. Каждая отложит около сотни белоснежных яиц. Через полтора месяца из них появятся маленькие черепашки, которые устремятся к воде. Посмотреть на удивительное явление приезжают тысячи туристов.

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