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Зрелищные кадры подготовки площадки к добыче минерала бентонита в штате Вайоминг

Зрелищные кадры пришли из американского штата Вайоминг. Там готовят площадку под добычу минерала бентонита. В сетях разместили видео ключевого этапа подготовки. Под землю заложили около 300 зарядов, которые сдетонировали один за другим.

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