Зрелищный фестиваль лодок-драконов проходит в Китае

Прирученные драконы на воде в Китае. Дуань-у - зрелищный фестиваль лодок-драконов - проходит каждый год в пятый день пятого лунного месяца по китайскому календарю. Посмотреть на гонки выходят почти все. Сразу после старта участники спешно гребут веслами под ритм барабанных звуков. После гонок китайцы традиционно угощаются цзун-цзы - это сладкий или соленый рис с разными начинками, завернутый в бамбуковые листья.