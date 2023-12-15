Звание адмирала в Японии впервые получила женщина

Министерство обороны Японии приняло решение присвоить женщине высшее звание адмирала в ВМС. Такое случается впервые в истории страны, пишет sb.by.



Нацуэ Кондо, 57-летняя руководительница училища по подготовке высшего военно-морского командного состава, которая ранее занимала должность вице-адмирала, стала первой женщиной, получившей это звание.На новой должностиНацуэ Кондо будет командовать силами береговой обороны Японии.

В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины до сих пор также ни разу не получали высший генеральский чин.



Министерство обороны Японии в настоящее время реализует программу, направленную на увеличение числа женщин на командных постах в вооруженных силах. К 2025 году планируется, чтобы не менее 5% офицеров и генералов в званиях от майора и выше были представлены женщинами.