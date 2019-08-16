Звания Героев России присвоены летчикам самолета, совершившего экстренную посадку в Подмосковье

Звания Героев России присвоены летчикам пассажирского самолета "Уральских авиалиний", в четверг совершившего экстренную посадку в Подмосковье. Это командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Остальные члены экипажа сегодня были награждены орденами Мужества. На борту Airbus, летевшего в Симферополь, находились 226 пассажиров. При взлете оба двигателя вышли из строя из-за попадания в них стаи чаек. У пилотов было меньше 2 минут, чтобы в такой ситуации приземлиться. Лайнер сел на брюхо в поле кукурузы. Все пассажиры выжили.