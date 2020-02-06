Звериный рай: приют для животных в Аргентине

Вегетарианцы Габриэла Безерик и Армандо Скоппа уже 25 лет выкупают животных, предназначенных к забою. Семья присматривает за ними на своей ферме неподалеку от Буэнос-Айреса. Габриэле и Армандо помогают волонтеры из местной молодежи.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

