Пример западной демократии. Звезду сериала "Зачарованные" Алиссу Милано задержали на акции протеста в Вашингтоне. Об этом актриса написала в своем "Твиттере". Она приняла участие в акции против ужесточения избирательного права. Тогда было задержано более 25 человек. В опубликованном твите Милано также отметила, что "право голоса не должно зависеть от места жительства". Напомним, в августе тысячи американцев вышли на улицы городов США с требованием упростить процедуру голосования.