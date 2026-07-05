Вместо школы - оккупация, вместо игр - голод и страх: Иван Зайцев вспоминает военное детство

В Беларуси каждый мирный день, каждый государственный символ и право спокойно строить будущее - результат ее славного прошлого.

После начала Великой Отечественной войны с территории БССР не успели эвакуироваться около 3 млн детей. Вместо школы - оккупация, вместо игр - страх, голод и потери: маленькие белорусы стали свидетелями нечеловеческих преступлений немецко-фашистских захватчиков. Среди них и Иван Зайцев, детство которого пришлось на годы военного лихолетья.

Иван Ильич родился в 1936 году. Когда началась война, ему было всего 5. Отец ушел на фронт, а семья не успела убежать от оккупантов. Немцы забрали всех: сестру, двух братьев, маму, бабушку и самого Ивана. Их увезли в концлагерь. Иван Ильич - старший в семье, одна из сестер погибла от голода и зверских издевательств в концлагере.

"Пришли немцы, выгнали нас всех из убежищ, которые мы выкопали, и куда-то погнали. Гнали нашу деревню, у нас было где-то 60 домов, а в каждом доме по 4 ребенка. По пути они начали подбирать таких же, как мы, и гнали дальше", - вспоминает Иван Ильич.

"Нас гнали в Германию - все это понимали. И старики говорили: "Едем в неволю". Под Оршей наш поезд разбомбили. Это произошло ночью, было ужасно, - продолжает рассказ Иван Зайцев. - К счастью, нас никого не убило. Правда, брата, который был за мной, придавило, он остался травмированным на всю жизнь".

После войны - восстановление, учеба, работа, семья. Вместе с тысячами других Иван Ильич поднимал страну из руин. Сегодня ему почти 90. Он живет в мирной стране и точно знает цену слову "независимость". Иван Ильич прошел путь от начальника станции до начальника отдела засекреченной связи. В общей сложности полковник в отставке посвятил Вооруженным силам более полувека.

Истории детей войны остаются как напоминание о том, что независимость - это не данность. Наши деды и прадеды отстояли ее ценой собственных жизней. И эту живую историю Беларусь свято хранит десятилетиями. Эта память в фотографиях, в семейных архивах, в рассказах, передающихся от стариков детям.