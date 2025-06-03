Во сколько обойдется школьная форма в новом учебном году?

Сколько будет стоить школьная форма на новый учебный год, рассказала на пресс-конференции председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, сообщает БЕЛТА.

"Мы в этом году уже мониторили комплектность, думаю, что стоимость школьной формы будет где-то от 270 рублей. Понятно, что диапазон цен абсолютно разный, как и материал, и фасон, и трудоемкость изготовления. Все зависит от того, что входит в комплект, наличия вышивки, отделки. Но за 350 рублей, думаю, можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля", - сказала Татьяна Лугина.

Она также отметила, что единой школьной формы в 2025-2026 учебном году не будет. Вместо этого будет регламентированный перечень ассортиментных позиций для мальчиков и девочек. "То, что не будет единых моделей или каких-то конкретных силуэтов, конструкций, это однозначно. Будет просто набор рекомендаций, в рамках которого само учебное заведение должно локально принимать какой-то режим работы", - отметила председатель концерна.

Уже подготовлено более 1 млн единиц продукции для школьников к новому учебному году. Но если будет необходимость, в "Беллегпроме" готовы дошить какие-то определенные модели.

"Мы готовы реагировать. Потому что как бы мы ни готовились, как показывает практика, всегда чего-то кому-то не хватит, хотя, казалось бы, на рынке есть все", - констатировала Татьяна Лугина.