Все о принципе работы службы "Одно окно"

Минимум бюрократии и максимум результата. В Беларуси совершенствуется работа службы "Одно окно". Таких служб по всей стране 156. И вот тенденция - за последние годы они консолидируют выполнение административных процедур (их уже почти 1600 как для граждан, так и субъектов хозяйствования).

Принцип работы службы "Одно окно" - своевременно, удобно, компетентно. Именно с такой инициативой 20 лет назад выступал и глава государства.

Так действуют и в регионах Минской области, которая, к слову, прирастает новыми службами.

Уже с утра в службе "Одно окно" в Несвиже пусть и не очень многолюдно, но стабильный поток посетителей. Чаще всего приходят с самыми распространенными вопросами. А это регистрация договора найма жилого помещения, постановка на учет ребенка, который нуждается в определении в садик или школу, выдача согласованной проектной документации и другие.

"В "Одно окно" пришла по земельному вопросу, обращаюсь часто, потому что я строю дом. Отвечают на все вопросы, отправляют в ту службу, которую нужно".

Начиная с 2018 года, число административных процедур в Несвиже консолидировалось более чем на 100 позиций. Сейчас их 225. И если в этом райцентре плотность населения невысокая, то в других регионах Минской области число самих служб увеличилось. Все для удобства граждан.

В службах создана безбарьерная среда, есть специальные детские уголки, обеспечена конфиденциальность общения.

Еще один принцип, который вот уже год действует в работе службы "Одно окно" - это экстерриториальность. К примеру, я как минчанин могу заказать и оформить документ здесь, в Несвиже. И наоборот, житель Несвижа в Минске.

По инициативе главы государства принципы "Одного окна" появились чуть более 20 лет назад. Первыми их освоили нотариусы. По сути, то, за что выступал Президент - минимум бюрократии и максимум результата - сработало и продолжает совершенствоваться. Следующий шаг - постепенная цифровизация.