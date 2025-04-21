Выставка, посвященная 80-летию Победы, открылась в медцентре Управделами Президента

Уникальная экспозиция о медиках - участниках Великой Отечественной войны "Мы помним, мы гордимся" открылась в Республиканском клиническом медцентре Управделами Президента. Это война глазами детей и подвиги героев. Собраны историй врачей, медсестер, бывших работников медучреждения. 15 из них легли в основу выставки "Мы помним, мы гордимся".

Почти сотня историй и в каждой - надежда. Творчество современных детей в возрасте от 2 до 17 лет. Символично, но как и на войне. Перед уничтожающей силой, которой были равны все.

Да... в нашей стране не было семьи, которую не коснулась бы война. Тема близка каждому белорусу. Поэтому сегодня страшные события до сих пор отражают на бумаге, о них слагают рассказы. А Светлана и Лада Галицкие пишут стихи и бережно хранят память о семейном герое.

Экспозиции к празднику Победы в Республиканском медцентре Управделами Президента проходят каждый год. Уникальная выставка "Мы помним, мы гордимся", которая открылась 22 апреля, рассказывает о подвигах белорусских медиков в годы войны.