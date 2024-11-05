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XI фестиваль "Ладошка" объединил в Минске людей разного возраста

Благотворительный проект в поддержку семьи, материнства и детства. XI фестиваль "Ладошка" объединил в Минске людей разного возраста, неравнодушных к сохранению традиционных ценностей. Главными участниками форума стали семьи, которые поделились своими историями в творческих работах (видео). 

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