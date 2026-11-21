Водитель-женщина за рулем машины скорой помощи скорее исключение из правил, и Анна Лычевская одна из них. В Гродненской объединенной медицинской автобазе среди 200 мужчин она единственная автоледи, которая за 16 лет выполнила тысячи вызовов и проехала десятки тысяч километров.

"Кабинетная работа не для меня. Здесь нет постоянства и каждый раз что-то разное. Я не нахожусь в одной обстановке, никогда не знаю, что ждет через пять минут. В работе на скорой помощи ты не думаешь, а действуешь моментально при экстренных случаях. Я просто делаю то, что знаю и умею, все на автомате", - поделилась женщина.

Анна Лычевская

Когда путевка на руках, Анна Лычевская готова выезжать на линию. Первый вызов может поступить практически сразу, а дальше маршрут и темп работы определяют обстоятельства, поэтому за рулем нужны постоянная концентрация и умение быстро оценивать дорожную обстановку.

В самые напряженные смены вызовы следуют один за другим. Рекорд Анны - 17 выездов за 12 часов.

"Врач и фельдшер дают указания. Все происходит быстро, когда довезешь больного, только потом осознаешь, что ты какую-то минуту не понимал, что делал. Все происходит на адреналине, но слаженно и с пониманием в бригаде. Когда есть большое понимание, все делается сообща очень быстро", - отметила водитель скорой.

Водитель не просто человек за рулем, а полноценный участник медицинской бригады. Когда пациента нужно транспортировать, Анна помогает медикам, участвует в переноске носилок и делает все необходимое для безопасной доставки человека в больницу. Со временем приходит опыт, а многие действия доводятся до автоматизма.

Светлана Маркова, фельдшер Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:

"Это очень надежный и классный специалист. Когда я с ней работаю, всегда ощущаю себя спокойно и надежно. Знаю, что она вовремя доставит пациента, в каком бы состоянии он ни был. Как профессионал, как женщина, как человек - все с большой буквы".

Анна Лычевская призналась, что быть водителем скорой помощи - это не просто работа, а дело жизни. Здесь не бывает двух одинаковых смен, а привычный маршрут может измениться в любую минуту. Такая динамика требует выдержки и готовности принимать решения в условиях стресса. Здесь не делят обязанности на мужские и женские. Важны исключительно профессионализм, опыт и готовность прийти на помощь.

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