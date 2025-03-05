25 научных разработок. Ярмарка инновационных медицинских проектов проходит в Минске

Ученые, предприятия, органы государственного управления и инвесторы - ярмарка инновационных разработок собрала в белорусской столице тех, кто работает в медицине и с биотехнологиями.

Организатор - Государственный комитет по науке и технологиям.

Расскажем об инновациях, которые заметно упрощают жизнь.

Медицина и биотехнологии

25 научных разработок от 13 образовательных и научных учреждений представили в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета.

Организаторы отмечают высокий интерес как у разработчиков, так и у потенциальных потребителей. Почему? Потому что опыт проведения подобных мероприятий у нас есть, и он немалый. Такие ярмарки организовывают в Беларуси с 2016 года. И за это время на подобных площадках презентовали более тысячи инновационных разработок. Что важно, многие из них внедрили в реальный сектор экономики, и по сей день они приносят реальную пользу белорусам.

Денис Коржицкий, первый зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям:

"В прошлом году мы запустили новый операционный блок в кардиохирургии, в нашем РНПЦ "Кардиология". Граждане нашей страны получили возможность для пересадки сердца, для помощи. Не имея таких технологий, такого оборудования, человек просто бы не выжил. На сегодняшний день наши граждане получают помощь бесплатно, но нужно коммерциализировать эти разработки и нужно дать возможность зарабатывать экспортную выручку на этих технологиях. Медицина - это та сфера, которой Республика Беларусь всегда гордилась и по которой нашу страну узнают на международной арене".

"С помощью этой системы мы можем проводить диагностику хронической обструктивной болезни легких и, что самое интересное, синдрома апноэ-гипопноэ, то есть остановок дыхания во сне. В первую очередь мы используем это в санаторно-курортных учреждениях, потому что необходимо с данным прибором человеку провести ночь", - рассказал об одной из передовых разработок Олег Зельманский, доцент кафедры защиты информации БГУИР.

Максим Линков, врач-невролог РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"Наш неврологический молоточек ничем не уступает зарубежным аналогам, но помимо прочего наш молоточек оснащен осветительной насадкой, которой мы можем проверять зрачковые реакции, включив эту насадку. Это очень актуально для пациентов с инсультами, с внутримозговыми кровоизлияниями, после черепно-мозговых травм, в приемных отделениях, экстренной неврологии, в отделениях реанимации".