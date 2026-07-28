28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации.

В Беларуси снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами В и С. За последнее время регистрируется около 4 тыс. случаев в год. В системе здравоохранения Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый мог пройти раннюю диагностику гепатитов и, при необходимости, получить лечение. Хронические гепатиты В и С могут незаметно вызывать тяжелые поражения печени, включая цирроз и рак. Однако их можно предупреждать, контролировать, а в случае гепатита С - полностью излечивать. Ежегодно в нашей стране пациенты с этим вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого превышает 95 %.

Ирина Глинская, завотделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Распространенность гепатита В среди деток до года в целом в мире за последние десятилетия снижается и снизилась до примерно 0,6 %. Но есть 85 стран, которые уже достигли той цели, которая ставится к 2030 году. Распространенность заболевания среди детей до 5 лет меньше, чем 0,1 %. 85 стран и Республика Беларусь в числе этих стран. Это серьезнейшее достижение, учитывая, какое количество случаев у нас было, в частности, в довакцинальный период".

Пройти тестирование на вирусный гепатит можно в любом медицинском учреждении страны. По данным ВОЗ, хронический вирусный гепатит ежегодно становится причиной 1,3 млн смертей.