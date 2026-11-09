Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце. У пациента была наиболее сложная диффузная форма гипертрофической кардиомиопатии (утолщение мышечной стенки левого желудочка), которая затрагивала не один отдельный участок, а практически весь его объем, из-за чего нарушался отток крови.

Врачи создали 3D-модель сердца и через аорту удалили лишнюю ткань, не делая дополнительных разрезов. Хирурги иссекли почти 36,5 г миокарда (это более 10 % от исходной массы). По данным мировой литературы, это наибольший объем резекции миокарда, выполненный через трансаортальный доступ.

Артем Невыглас, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология":

"Через один доступ удалось избежать такого неблагоприятного, скажем так, побочного действия от операции, от инфаркта верхушки, и удалось достичь реально хорошего результата. То есть мы пациенту сохранили нормальную толщину перегородки, она в среднем 15-18 мм стала, хотя была исходно 40 мм. Сохранили мы митральный клапан, не сделали мы дефект межжелудочной перегородки, то есть избежали таких нежелательных осложнений. У пациента сохранился свой синусовый ритм, в перспективе у него прогноз довольно оптимистичный".

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.