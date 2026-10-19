Белорусские хирурги впервые провели онкологическую операцию дистанционно

Краткий пересказ от ИИ

Белорусские хирурги сделали инновационный шаг: впервые провели онкологическую операцию дистанционно. К слову, уже на протяжении полугода наши врачи применяют высокотехнологичную роботизированную систему.

Высокая точность и минимальная травматизация тканей, а также снижение риска кровотечений и ускоренная реабилитация - роботизированная система открывает новые возможности в белорусской медицине. 19 октября впервые в стране провели дистанционную онкологическую операцию. Это совместная работа коллег Минской областной клинической больницы и Научно-практического центра в столице.

Пациент находился в операционной Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии в столице. При этом хирургическая бригада управляла комплексом удаленно из Минской областной клинической больницы. Расстояние между центрами - несколько десятков километров. Однако врачи успешно удалили пациенту онкообразование.

Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением Минской областной клинической больницы:

"Опытные хирурги работают в основном в одной клинике. И ездить по всему миру, чтобы оперировать, занимает время. У хирурга в кабинете стоит консоль, и он может с помощью нее оперировать пациента в любой точке мира, где есть подключение интернета".

Значимый момент в отечественной системе здравоохранения. В единый механизм объединились и робототехника, и информационные технологии, и телекоммуникации. Да, сегодня это несколько десятков километров, но лишь первые шаги - доказательство эффективности.

Егор Боровик, заместитель главврача Минской областной клинической больницы:

"Сегодня мы фактически проверяем и доказываем медицинскую, технологическую и роботическую независимость нашей страны. И что расстояние для хирурга не преграда в спасении жизни пациента".

Сегодня во всем мире роботические системы применяются именно в урологической практике. Это работа в узком замкнутом пространстве, что ухудшает визуализацию и повышает риск повреждения соседних тканей. Современная роботическая система обеспечивает полный круговой обзор, а микроманипуляторы воспроизводят движения рук хирурга с высочайшей точностью.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"В части высокотехнологичной хирургии робот демонстрирует свои наилучшие преимущества. Во-первых, это связано с качеством жизни пациентов после этих операций. Риск потерять функции, очень необходимые в данной ситуации мужчинам, минимален при использовании робота. При этом все плюсы малоинвазивной лапароскопической хирургии сохраняются: это раннее выздоровление и ранний возврат к нормальной человеческой жизни".

И все же главный вопрос: а что, если произойдет сбой? Здесь медики четко уверяют: безопасность на первом месте. К тому же, несмотря на отсутствие хирурга, рядом с пациентом находится медицинская бригада. Они контролируют процесс, а также помогают роботу.

Александр Брезовский, завотделением трансплантационной и малоинвазивной урологии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Система имеет несколько степеней безопасности, поэтому мы уверены, что с пациентом все будет в порядке. На этот счет не стоит переживать. У нас собрана отличная команда профессионалов, которые находятся рядом с пациентом и всегда готовы подстраховать. Поэтому относительно нашего пациента мы не переживали. Было определенное напряжение, потому что это действительно сложная операция. Но тем не менее мы находимся в клинике наших друзей, наших коллег, единомышленников, поэтому мы чувствуем их поддержку. И в этом смысле я себя чувствовал абсолютно комфортно здесь и выполнял операцию спокойно. Это типичная операция для нашего центра, поэтому у нас все механизмы налажены".

И сегодня с уверенностью можно сказать: с помощью таких роботических комплексов проводят дистанционные операции и консультации, а это, в свою очередь, и есть главная задача: обеспечить каждому пациенту доступ к современному хирургическому лечению вне зависимости от местонахождения.