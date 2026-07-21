Белорусские медики констатируют рост числа пациентов с инсультами

Высокие температуры становятся настоящим испытанием для людей с болезнями системы кровообращения. Растет риск инсультов и число пациентов, поступающих в приемные отделения учреждений здравоохранения Беларуси. При этом коварство острого нарушения мозгового кровообращения заключается в том, что этот недуг бьет не только по определенным возрастным группам или людям с хроническими заболеваниями.

В Центре неврологии и нейрохирургии на базе 5-й больницы Минска помогают пациентам с разным характером сбоев в работе центральной и периферической нервной системы.

Игорь Родцевич, завотделением лучевой диагностики 5-й клинической больницы г. Минска: "В нашем учреждении работают 4 стационарных компьютерных томографа, один из них работает круглые сутки для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Да, действительно, с повышением температуры воздуха пациентов у нас стало гораздо больше. Аппарат загружен практически всегда".

В жаркую погоду организм переживает повышенную нагрузку. Из-за недостатка воды сгущается кровь, что ведет к ухудшению кровотока и образованию тромбов. А если добавить хронические заболевания или образ жизни, далекий от здорового, то опасность возрастает.

Медики призывают внимательнее относиться к своему здоровью и не медлить при малейших сбоях в работе организма.