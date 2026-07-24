Белорусские медики применяют CAR-T-клеточную терапию для лечения системной красной волчанки

Современная медицина стремится находить все более эффективные методы лечения болезней. Один из таких (его уже применяют для лечения онкологии) - CAR-T-терапия. Это когда собственные иммунные клетки модифицируют так, чтобы они самостоятельно боролись с недугом.

Сегодня первых успехов удалось достичь и в лечении еще одного сложнейшего заболевания - красной волчанки.

Расскажем, как работает CAR-T-терапия и для лечения каких еще болезней намерены применять инновацию.

Как инновации помогают бороться с тяжелыми болезнями

"Клетки пациента, которые мы будем вводить где-то через неделю, я буду замораживать. Они должны будут пройти контроль качества", - рассказывает специалист. Это единственный и самый трудоемкий из этапов CAR-T-терапии, который не требует участия пациента. В отобранных иммунных клетках Т- лимфоциты модифицируют, выращивают и готовят к введению пациенту. Выходя из пробирок, клетки и приобретают статус CAR.

Игорь Северин

Игорь Северин, биолог онкологического отделения клеточных технологий РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"В нашем центре лечат пациентов с неходжкинскими лимфомами - это опухоли, которые появились в результате перерождения B-клеток. То есть они, как и B-клетки, несут этот же самый маркер, который называется CD19, эту же самую молекулу. И при инфузии таких CAR-T- клеток обратно в организм пациента эти CAR-T-клетки распознают все клетки, которые несут на себе молекулу CD19, и атакуют их, разрушают".

Модифицированные клетки способны бить прямо в цель, что позволяет выводить в ремиссию тех, кто долгое время сталкивался с рецидивами. Эффективность подтверждена в борьбе с лимфомами, а теперь врачи готовы расширять практику применения иммунной терапии и для борьбы с другими болезнями. Например, с красной волчанкой - когда иммунитет начинает воспринимать свои клетки как чужие и атакует их.

Игорь Северин, биолог онкологического отделения клеточных технологий РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Главную роль во многих из аутоиммунных заболеваний играют B-клетки. Поэтому таргетируя B-клетки в организме пациентов, например, с системной красной волчанкой (работа такая у нас сейчас идет), мы помогаем людям уже с аутоиммунным заболеванием".

Инновации в лечении аутоиммунных заболеваний

Первый пациент, которого удалось вывести в ремиссию с хронической красной волчанкой, уже дома. Четыре месяца "тишины" - это большой прогресс, говорят врачи. Беларусь первой на постсоветском пространстве освоила методику и сделала инновацию доступной для своих граждан.

Сергей Поляков

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Не все обладают технологиями создания вот этих CAR'ов, которые мы создаем здесь. Начиналось все с Академии наук, потом она распространила это уже на наши клиники. И у нас совместно с ревматологами Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии появилась такая идея, что этот метод можно применять для лечения различных заболеваний, при которых есть аутоиммунные процессы. И первое, где мы решили применить, это системная красная волчанка".

Сегодня во всем мире ведутся исследования, как грамотно сочетать CAR-T-терапию с другими вариантами лечения. Ведь комбинация способна дать еще большую эффективность там, где исчерпаны стандартные терапевтические протоколы. Методика дает шансы, и ее будут масштабировать.

CAR-T-клеточную терапию и лечение собственными иммунными клетками планируют применять и при лечении других сложнейших заболеваний. Например, уже в августе будут пролечены первые пациенты, которые болеют рассеянным склерозом.