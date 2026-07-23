Белорусские санатории принимают на оздоровление детей с разными заболеваниями

Максимум спорта, развлечений и оздоровления. Все это дарит нынешний сезон детского отдыха. Около 400 тыс. ребят в 2026 году дополнят каникулы яркими сменами в лагерях или санаториях.

Для детей с медицинскими показаниями предусмотрены путевки по госпрограмме "Мать и дитя". Оздоровление организовано по различным профилям (от эндокринологии до кардиологии) с соответствующей медицинской базой и узкими специалистами.

Оздоровление детей

В 2026 году в санатории "Солнышко" Слуцкого района за три смены отдохнут 94 ребенка с заболеванием сахарного диабета 1 типа и 20 детей с нарушением сердечно-сосудистой системы.

Оздоровление организовывают по программе "Мать и дитя" с 2024 года. Санаторий стал базой проекта благодаря готовой инфраструктуре. Безопасность тут на первом месте: разработано специальное меню, а в рамках профилактики работает школа диабета.

Среди первых, кто воспользовался программой "Мать и дитя", стали семьи Мишустиных и Бараненко из Минска. 2 года назад их объединила первая смена - дети и родители подружились. В 2026 году снова отправились вместе на летнее оздоровление.

Ирина Мишустина, жительница г. Минска:

"Нам понравились в первую очередь процедуры. Здесь они квалифицированно подходят к лечению сахарного диабета. Нам предоставляют всю информацию".

В прошлом году материально-техническую базу санатория укрепили дополнительными возможностями - открыли кабинет спелео- и теплолечения.

Подобные проекты укрепляют систему государственной поддержки семей. Главный приоритет - создание равных условий для всех, независимо от медицинских диагнозов.