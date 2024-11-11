Белорусский фонд мира передал Минскому областному родильному дому высокотехнологичный аппарат ИВЛ

17 декабря представители Белорусского фонда мира посетили коллективы крупных учреждений здравоохранения страны. Посетили Минский областной родильный дом, для которого приобрели высокотехнологичное медицинское оборудование - аппарат искусственной вентиляции легких.

Такие предновогодние встречи приурочили сразу к двум масштабным акциям - "Наши дети" и "Дай пять добру!"

Благотворительность - на здоровье

Второй день марафон "Наши дети" шагает с благотворительной миссией по городам нашей страны. С такими важными для здоровья и медицинской поддержки самых маленьких белорусов подарками в Минский областной родильный дом приехали заботливые взрослые.

Проект "Дай пять добру!" в седьмой раз объединяет искренние сердца вокруг предновогодней благотворительности. Свою заботу, внимание и вклад в укрепление материально-технической инфраструктуры крупных учреждений здравоохранения страны вместе с коллективом Белорусского фонда мира внес каждый неравнодушный белорус.

Максим Мисько, председатель управления Белорусского фонда мира:

"Решили приготовить особые подарки - это высокотехнологичное медоборудование на сумму более 1 млн рублей, которое сегодня поедет во все дома ребенка страны, в ряд областных и городских детских клинических больниц. Очень приятно, что оборудование куплено на средства, которые собрали простые люди".

Так, сегодня в восемь домов ребенка и четыре клинические больницы отправилась высокотехнологичное оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские приборы наркоза с расширенными функциями. Особые слова благодарности - в честь профессионалов.

Почетными наградами за личный вклад в укрепление мира грамотами и нагрудными медалями "Заслуженный миротворец" отметили коллектив Минского областного родильного дома.

К поздравлениям присоединилась Герой Беларуси - первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская.