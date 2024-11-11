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Белорусский фонд мира передал Минскому областному родильному дому высокотехнологичный аппарат ИВЛ
Автор:Александра Гойтан
17 декабря представители Белорусского фонда мира посетили коллективы крупных учреждений здравоохранения страны. Посетили Минский областной родильный дом, для которого приобрели высокотехнологичное медицинское оборудование - аппарат искусственной вентиляции легких.
Такие предновогодние встречи приурочили сразу к двум масштабным акциям - "Наши дети" и "Дай пять добру!"
Благотворительность - на здоровье
Второй день марафон "Наши дети" шагает с благотворительной миссией по городам нашей страны. С такими важными для здоровья и медицинской поддержки самых маленьких белорусов подарками в Минский областной родильный дом приехали заботливые взрослые.
Проект "Дай пять добру!" в седьмой раз объединяет искренние сердца вокруг предновогодней благотворительности. Свою заботу, внимание и вклад в укрепление материально-технической инфраструктуры крупных учреждений здравоохранения страны вместе с коллективом Белорусского фонда мира внес каждый неравнодушный белорус.
Максим Мисько, председатель управления Белорусского фонда мира:
"Решили приготовить особые подарки - это высокотехнологичное медоборудование на сумму более 1 млн рублей, которое сегодня поедет во все дома ребенка страны, в ряд областных и городских детских клинических больниц. Очень приятно, что оборудование куплено на средства, которые собрали простые люди".
Так, сегодня в восемь домов ребенка и четыре клинические больницы отправилась высокотехнологичное оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские приборы наркоза с расширенными функциями. Особые слова благодарности - в честь профессионалов.
Почетными наградами за личный вклад в укрепление мира грамотами и нагрудными медалями "Заслуженный миротворец" отметили коллектив Минского областного родильного дома.
К поздравлениям присоединилась Герой Беларуси - первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская.
Марафон добрых дел не зависит от возраста, профессии или населенного пункта. Благотворительный проект согреет душевным теплом и укроет заботой все учреждения, где воспитывают "Наших детей".
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