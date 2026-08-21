Белорусский Красный Крест проводит ежегодную школу по подготовке к ЧС

Белорусский Красный Крест проводит ежегодную школу по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Традиционно в ней принимают участие представители Красного Креста из России, а также Международный Красный крест.

Подготовка Белорусского Красного Креста к реагированию на ЧС

В Борисовском районе в полевом лагере Белорусского Красного Креста специальные группы в течение 4 дней отработают возможные сценарии развития чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальным.

Это своего рода сверка часов. До этого в течение года эти группы оттачивали оказание первой помощи, получали новые знания и навыки, участвовали во внутриобластных учениях.

Александр Выборный, руководитель службы по реагированию на ЧС Белорусского Красного Креста:

"Завтра у нас будет продолжение практических этапов, в том числе и на воде. И местные люди, которые там находились, узнали о том, что мы проводим учения, и они захотели принять участие, побыть нашими статистами и посмотреть изнутри, как работает Белорусский Красный Крест".

В течение четырех дней более 100 человек будут совершенствовать навыки реагирования на природные и техногенные катастрофы (такие как наводнения и ураганы), оказания первой помощи при массовых травмах. Эти учения - жизненно важная подготовка к реальным вызовам, которые, к сожалению, регулярно встают перед нашей страной.