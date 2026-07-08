Белорусско-китайский семинар по офтальмологии проходит в 10-й больнице г. Минска

Беларусь и Китай углубляют сотрудничество в здравоохранения. Программа "Экспресс здоровья" - это один из этапов реализации положений совместного заявления Беларуси и Китая и обязательств, которые прозвучали во время заседания ШОС.

Тогда Пекин выразил готовность в предстоящие 5 лет бесплатно провести 5 тыс. операций по удалению катаракты для граждан государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь в этой области достигла неплохих результатов и готова не просто перенимать опыт, а делиться своими компетенциями. Об этом говорили во время семинара по офтальмологии в 10-й больнице г. Минска.

На полях семинара подписан меморандум, который предусматривает как научное, так и практическое сотрудничество.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Это добрая воля китайской стороны в рамках договоренности наших руководителей государств и в рамках меморандума, заключенного между министерствами здравоохранения Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. В рамках данной программы наши уважаемые коллеги приехали и вместе с нашими докторами проводят операции различных видов сложностей. Они привезли сюда свои достижения в плане медицинской техники, медизделий, которые мы планируем внедрить".

Джи Янг, офтальмолог (Китай):

"В Беларуси и Китае врачи лечат схожие заболевания, такие как катаракта и глаукома. Для нашей пекинской больницы большая честь поучаствовать в конференции. Мы надеемся, что благодаря этой площадке сможем вместе с белорусскими коллегами найти новые методики лечения глаз. Мы вместе участвовали в операции по лечению катаракты, и у нас есть похожая методика. В процессе оперирования мы нашли различия в разработке некоторых деталей. Это первый опыт, и мы надеемся, что совместная работа даст взаимный результат".

Врачи из Китая побывали в операционных 10-й городской клинической больницы г. Минска, оценили возможности в области хирургического лечения катаракты, отслойки сетчатки, глаукомы. Китайская сторона отметила техническую оснащенность и компетенции белорусских специалистов.