Белорусскую медицину ценят за рубежом - в каких направлениях мы достигли особенных высот

Беларусь системно развивает медицину. Внедряет мировой опыт, оснащает поликлиники, больницы, медицинские центры, по последнему слову медтехники. Лишь за прошлый год на строительство и капремонты в этой сфере затрачено порядка 700 млн рублей. Около 500 млн - это закупки высокотехнологичного оборудования.

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Колоссальные ресурсы, которыми на протяжении многих лет подпитывают нашу медицину для оказания качественной и доступной медпомощи. Но здоровье, как известно, дороже денег. Все наши нынешние достижения - это результат многолетней кропотливой работы по возрождению медицины в стране.

Сегодня Беларусь - многократный лидер в медицинских рангах. Мы 25-е в рейтинге самых комфортных стран мира для материнства среди 179 государств. Это выше всех стран СНГ и многих развитых стран мира, включая Великобританию и США. Доступность качественных медуслуг на высоком уровне - свыше 97 %.

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Мы можем себе позволить делать бесплатно попытку ЭКО. Этим пользуются тысячи белорусов. А наших врачей ценят не только дома. Ежегодно порядка 150 тыс. иностранцев из более чем сотни стран мира едут к нам на лечение и оздоровление. Это ведь тоже о многом говорит.

Мы достигли высот в чрезвычайно сложной сфере - трансплантологии, требующей высочайшей квалификации и развития технологий. По числу таких операций Беларусь в топ-15 стран в мире. По количеству пересадки почки вообще в топ-5. И все это делают наши врачи. И все это доступно для нас, белорусов.