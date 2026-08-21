Более 1 тыс. специалистов пришли в систему здравоохранения Минска в 2026 году

В 2026 году в систему здравоохранения Минска пришли более тысячи молодых специалистов. Это свыше 300 врачей и больше 900 медсестер.

На местах им оказывается всяческая поддержка: от материальных выплат до обеспечения жильем. В большинстве случаев предоставляются места в общежитиях. Уже в IV квартале введут еще одно общежитие в районе Долгиновского тракта в Минске, где находится множество медицинских учреждений. Жилье будет квартирного типа и сдаваться с полной отделкой и мебелью. Также в качестве поддержки молодых специалистов на местах реализуется механизм наставничества.

Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

"Согласно приказу министра здравоохранения и приказу председателя комитета по здравоохранению, за каждым молодым специалистом закрепляется наставник. Это специалисты, как правило, высшей либо первой категории. В нашей медицинской среде возникает очень много вопросов, очень много проблем, и порой не хватает помощи наставника, поэтому и создан институт наставничества. Мы делаем доплаты нашим наставникам".

В Минске прошел молодежный форум, на который собрались специалисты, приступившие к работе в учреждениях здравоохранения столицы. Им рассказали о порядке предоставления жилья, оплате труда, гарантиях и обязанностях.