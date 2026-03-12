3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Более 20 тыс. белорусских старшеклассников примут участие в образовательном проекте "Запусти сердце"
Автор:Редакция news.by
Образовательный проект "Запусти сердце" стартует в Беларуси 14 марта. Цель - обучить правилам оказания первой медицинской помощи.
Более 20 тыс. десятиклассников примут участие в проекте. Занятия планируется проводить еженедельно по субботам в медколледжах и вузах, а также на базе учебно-тренировочных центров.
Обучать старшеклассников будут специалисты - медики, преподаватели и студенты-волонтеры. Также будет предоставлено необходимое оборудование.