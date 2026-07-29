Более 70 тыс. пациентов в год: как работает РНПЦ радиационной медицины и экологии человека

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека был создан более 20 лет назад. Теперь ежегодно в условиях стационара в составе 9 отделений медицинскую помощь получают порядка 14-15 тыс. пациентов, а в условиях консультативной поликлиники, которая оказывает консультативную помощь по 19 врачебным специальностям, помощь получают от 70 до 80 тыс. человек.

На квалифицированную медпомощь могут претендовать не только жители Республики Беларусь, но и других государств, в первую очередь из Российской Федерации, Казахстана.

Факт Всего, по словам директора РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Ангелины Жариковой, помощь в стационарных или амбулаторных условиях получили иностранные граждане из 53 стран.

"За последние годы были внедрены новые методики с использованием компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. В частности, был разработан метод компьютерной томографии всего тела, позволяющий проводить диагностику некоторых форм онкогематологической патологии на ранней стадии. Это позволяет использовать данную методику в дифференциальной диагностике именно по гематологическому направлению. Сейчас мы занимаемся модернизацией кабинета МРТ. Надеемся, что после этой модернизации внедрим новые методики, которые позволят продвинуться еще дальше в направлении специализированной медицинской помощи пациентам", - поделилась планами Ангелина Жарикова в "Актуальном интервью".

Помимо этого, в РНПЦ для повышения уровня оказания медицинской помощи созданы и выездные бригады. Если в начале работы они в основном были направлены на скрининг эндокринной патологии, то на сегодняшний день работа ведется в пострадавших от ЧАЭС регионах (это не только регионы Гомельской области, но также и Брестской, Могилевской). Выездные бригады созданы для повышения доступности специализированной медицинской помощи. В состав бригады входят врачи-эндокринологи, врачи ультразвуковой диагностики. Также она может укомплектоваться специалистами различного профиля (неврологами, офтальмологами), в зависимости от потребности того региона, куда производится выезд.

"В год мы примерно обследуем 10-11 тыс. людей в рамках работы выездной бригады. В Год белорусской женщины начали практиковать еще и дополнительный вид работы выездной бригады. Она направлена на скрининг состояния женского здоровья среди населения пострадавших регионов. В апреле у нас были организованы выезды в Чечерский, Кормянский, Хойникский районы. Это позволило более широко посмотреть на состояние здоровья женщин пострадавших регионов, поскольку включен не только осмотр специалистов, но и лабораторное сопровождение - исследования и показатели липидного, кальциево-фосфорного обменов, гормонального статуса, а также исследования на онкомаркеры, что помогает вовремя принять превентивные мероприятия, направленные на раннее выявление неинфекционных и онкологических патологий среди женского населения", - рассказала директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

Главное фото: magnific.com