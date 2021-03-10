COVID-депрессия: резкий рост психических расстройств у школьников

Пандемия коронавируса привела к значительному росту психических расстройств у австрийских школьников. Согласно исследованию Дунайского и Венского медицинских университетов, более чем из трех тысяч опрошенных детей у 56 процентов есть признаки депрессии. Практически у каждого шестого ребенка ежедневно появляются суицидальные мысли, четверть страдает расстройством сна, половина испытывает чувство тревоги, одновременно с этим наблюдается значительное снижение физической активности среди подростков.