Древние практики с высокими технологиями: как Китай развивает традиционную медицину

Травяные отвары, иглоукалывание, рецепты против простуды, идеи равновесия и гармонии объединяют традиционную медицину различных стран и культур. Найти внутренний баланс умели на разных континентах и территориях.

Сегодня многие к этому относятся как к пережиткам прошлого. Китай же предлагает слияние традиций и высоких технологий. Сегодня это не просто сбор трав, рецепты, которые передаются из поколения в поколение, а полноценная экосистема и составляющая экономики страны с развивающейся соответствующей инфраструктурой.

Общее число учреждений традиционной китайской медицины в 2025 году в КНР достигло 112 тыс. Почти 6,5 тыс. - специализированные клиники. Но больше всего поликлиник и кабинетов ТКМ, которых насчитывается около 106 тыс.

Исследованиями в этой области занимается 37 институтов. Согласно данным, каждый пятый визит китайских пациентов к медикам приходится на традиционную медицину.

Про опыт Китая, международный взгляд и подготовку кадров говорили на форуме в провинции Цзянси. Свое видение озвучила и Беларуси. С визитом регион посетила делегация Совета Республики.

Форум ШОС на площадке научного инновационного городка в новом районе Ганьцзян не первый год позволяет специалистам и представителям органов госуправления стран шанхайской семьи обсудить вопросы доступности, повышения качества, интеграции традиционных практик и передовых технологий. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств - таков белорусский подход. И он, к слову, импонирует партнерам по ШОС.

Традиционная медицина помогает укреплять здоровье людей и является хорошим примером народной дипломатии. Увидеть результаты многолетнего диалога в области ТКМ позволяет и подготовленная экспозиция, на которой представлены традиционные препараты разных китайских провинций и наработки на базе высоких технологий, например, робот для термочувствительной моксотерапии. "Он уже получил регистрационное удостоверение медицинского изделия второго класса и широко используется более чем в 50 медицинских учреждениях по всему Китаю. Новая технология, основанная на древнем методе, представляет собой современное оборудование с эффективным достижением ощущения получения энергии Ци и значительным лечебным эффектом", - отметила доктор медицинских наук, врач традиционной китайской медицины Цзян Юэся.

Подобные технологии, по словам экспертов, могут значительно повысить уровень услуг в больницах первичного звена.

Насколько белорусский диплом ценится в Поднебесной. Как развивается традиционная китайская медицина. Об этом и не только смотрите в проекте "В эфире Китай".

Главное фото: magnific.com