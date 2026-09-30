"Это помощь людям" - волонтер о сдаче крови

Минская городская организация Белорусского Красного Креста запустила донорский марафон. Среди волонтеров - учащиеся учреждений образования. Арифметика добра следующая: один донор может спасти трех пациентов.

Спасая жизни

Донорская кровь спасает жизни во время сложных операций, тяжелых родов, а также при лечении ожогов и онкологических заболеваний. И в такой важной миссии волонтеры Красного Креста участвуют каждую вторую пятницу месяца. В этот раз к благородному делу присоединились около 20 представителей Минской городской организации.

Забор крови проходит в комфортных креслах под контролем медперсонала. Перед процедурой проводится первичный осмотр: измеряется давление, делаются экспресс-анализы. Также донорам предлагают чай, сладкое и воду.

"Донорством у меня в семье занимаются мама и старший родной брат. Это помощь людям, - поделилась участница марафона. - Мы давали согласие на то, чтобы наша кровь потом могла служить деткам, болеющим онкологическими заболеваниями".

Наталья Михалковская, председатель Советской районной организации г. Минска Белорусского Красного Креста:

"Донорская акция приурочена к кампании Красного Креста "Ваша дапамога". Традиционно эта кампания проходит в октябрьские дни, она нацелена на оказание помощи людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и одиноко проживающим. В этом месяце Минская городская организация Красного Креста, ее волонтеры, а это почти 130 человек, уже сдали кровь".

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 65 лет с весом от 55 кг. Противопоказания - ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет, а также недавнее посещение стоматолога или даже косметологическая процедура.