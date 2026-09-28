Филиал кафедры педиатрии Витебского медуниверситета открыли в Могилевской областной детской больнице

В Могилевской областной детской больнице открыт филиал кафедры педиатрии Витебского государственного медуниверситета.

Такой путь развития сферы здравоохранения уже зарекомендовал себя в Беларуси, когда наука и практика идут бок о бок. Самые сложные случаи разбираются на месте, и тут же есть возможность оказать всю необходимую помощь пациентам.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Детская областная больница - это педиатрический центр сегодня, который оказывает по всем направлениям медицинскую помощь детям Могилевской области. Сегодня сюда обращаются не только дети Могилевской области, а со всей республики по отдельным направлениям. Здесь имеются все необходимые технологии в оказании медпомощи детям".

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:

"Имея достаточно хорошую материально-техническую базу, прекрасный кадровый потенциал, высокопрофессиональных врачей, средних медицинских работников, наступил следующий шаг, когда мы должны реализоваться и в научной деятельности".

От областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения больнице вручен сертификат на укрепление материально-технической базы.