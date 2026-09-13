ФПБ открыла новый гостиничный дом на Браславских озерах

Профсоюзы расширяют возможности для отдыха и оздоровления в лучших туристических локациях Беларуси.

Очередной объект при поддержке ФПБ открыт на Браславских озерах, где расположена одна из профсоюзных баз отдыха. Новый гостиничный дом с современными номерами круглый год будет принимать любителей активного туризма.

Это событие стало очередным этапом реализации программы по развитию и благоустройству профсоюзных здравниц, баз отдыха и других объектов по всей стране. В рамках этой программы Федерация профсоюзов Беларуси до 2029 года запланировала проведение более 300 мероприятий.

Только на территории Браславских озер будут возведены еще 4 туристических гостевых домика. Главная цель - повышение качества услуг и улучшение условий для укрепления здоровья, для занятий спортом и туризмом.

Валентина Акудович, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Нам предстоит увеличить наш номерной фонд санаторно-курортных и оздоровительных организаций практически на 900 номеров. Не койко-мест, а именно номеров. И вот сегодня на данной базе мы уже видим нашу программу в реализации. В текущем году здесь уже введено в эксплуатацию два отдельно стоящих дома, в которых уже отдыхают туристы".

Важное преимущество для членов профсоюзов - постоянная скидка в 25 % во всех профсоюзных гостиницах, санаториях и на базах отдыха, включая новый объект на Браславских озерах.