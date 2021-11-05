Инфаркт миокарда: симптомы, причины, первая помощь и лечение

Почему случаются острые инфаркты миокарда, по каким признакам их можно определить, насколько важно уметь оказывать первую помощь при инфаркте - обо всем этом рассказал гость программы "Здорово здоровым быть" заведующий Минским областным кардиологическим центром Алексей Деконский.

Мы живем, пока бьется наше сердце. Даже не замечаем, как добросовестно оно работает и нам кажется, что так будет всегда. Но приходит день или определенный возраст (примерно 40 лет) - и все может резко измениться. Именно к этому возрасту у человека есть уже ряд хронических заболеваний и очень часто среди них проблемы с сердцем и сосудами.

Видеоверсию интервью с Алексеем Деконским можно посмотреть здесь

По статистике, от ишемической болезни сердца больше страдают женщины. Но в возрасте до 40 лет инфаркт миокарда намного чаще случается у мужчин, потому что женщин защищают гормоны. Только с приходом менопаузы женщины равняются с сильным полом по частоте возникновения инфаркта.

"Холестерин считается одним из главных врагов сердца. Именно он участвует в образовании тромбов, - утверждает Алексей Деконский. - Атеросклероз сосудов сердца, повышенная вязкость крови с тромбообразованием и спазм коронарных артерий - это прямая дорога к инфаркту миокарда".





Это типичные признаки инфаркта. Но в последнее время часто стали встречаться атипичные формы.

Когда человек испытывает сильный болевой синдром в брюшной области, тошноту или даже рвоту - это абдоминальная форма инфаркта. Однако самой опасной является безболевая ишемия миокарда (ББИМ), которая кроме усталости, апатии и слабости никак себя не проявляет. Никто ведь и не подумает об инфаркте. В итоге получается перенесенный на ногах инфаркт миокарда.

Механизм развития инфаркта

Миокард - это сердечная мышца, которую кровоснабжают две коронарные артерии (левая и правая). Если избыток холестерина будет откладываться на стенках коронарных артерий, это приведет к образованию липидных бляшек. Они будут уменьшать просвет сосуда, и питание сердца будет ухудшаться.

Добавьте любой провоцирующий фактор - физическая нагрузка, стресс, артериальная гипертензия - и это приведет к разрыву атеросклеротической бляшки, тромбозу и последующему некрозу пораженного участка сердца.

Факт Если в течение 30-40 минут человеку не будет оказана медицинская помощь, клетки пораженного участка сердечной мышцы гибнут.

Существует золотой стандарт лечения инфаркта миокарда - коронароангиография, когда с помощью специальных инструментов врачи спасают участок сердца, не давая случиться некрозу тканей. Важно как можно быстрее доставить больного в учреждение здравоохранения.

Курение, малоподвижный образ жизни, ожирение и злоупотребление алкоголем могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, в том числе к инфаркту миокарда.

Первая помощь при подозрении на инфаркт

При первых симптомах инфаркта или предынфарктном состоянии необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Как можно быстрее вызвать скорую медицинскую помощь. Уложить человека на твердую горизонтальную поверхность, лучше на пол. Нельзя давать нагрузку организму, который испытывает катастрофу в коронарных артериях. Любое движение может усугубить ситуацию вплоть до летального исхода. Обеспечить приток свежего воздуха. Больной испытывает острую нехватку кислорода, одышку, которая чаще является симптомом инфаркта у мужчин. Поэтому нужно расстегнуть сжимающую или давящую одежду (галстук, рубашку, шарф, свитер) и обязательно открыть окно, если человек находится в закрытом помещении. Дать лекарства. При первых же признаках инфаркта человек ощущает нетерпимую боль. Чтобы купировать болевой синдром, необходимо дать Нитроглицерин (до трех таблеток с интервалом в 5-6 минут). Во время приема Нитроглицерина желательно периодически измерять артериальное давление, потому что у пациента с инфарктом миокарда чаще всего оно очень низкое, а Нитроглицерин снижает давление еще больше. Обеспечить реанимационные мероприятия.





Компрессия, или надавливание на грудную клетку, выполняется двумя руками на глубину 4-5 см. Грудная клетка под руками должна прогибаться. Количество компрессий в одну минуту может доходить до 100. После 30 компрессий должны следовать два искусственных вдоха. Формула такова: 30 компрессий - два вдоха, 30 компрессий - два вдоха...

Прежде чем вдыхать кислород больному, нужно убедиться в проходимости его дыхательных путей. Ротовая полость может быть забита рвотными массами, пищей или наличием вставной челюсти.

Реабилитация после инфаркта миокарда

Своевременная и грамотная реабилитация поможет избежать осложнений инфаркта.

Медикаментозная терапия. Ежедневный и регулярный прием препаратов. Отменять лекарственные средства можно только с разрешения врача.

Двигательный режим. У пациентов с перенесенным инфарктом двигательный режим начинается с кровати. Для начала медленно подняться, присесть на край кровати, затем неторопливым шагом ходить по палате и коридору.

Дозированная физическая нагрузка под наблюдением медперсонала. Данный вид реабилитации начинается спустя 12-14 дней после инфаркта. Начинают с ходьбы на небольшие дистанции - сначала 500 м, затем 1000 м, 2000 м и по нарастающей.

Пациенты, прошедшие реабилитацию, выписываются уже с нормальным двигательным режимом. Они спокойно себя чувствуют и знают интенсивность нагрузки, объем физических упражнений, которые могут выполнить безболезненно. Алексей Деконский

На фоне нагрузки нужно контролировать артериальное давление и пульс, вести дневник самоконтроля. Именно с ним пациент будет посещать кардиолога. Врач, опираясь на данные дневника, сможет скорректировать назначенную терапию.