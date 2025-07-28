Как и где в Беларуси применяют традиционную китайскую медицину

Белорусско-китайское сотрудничество демонстрирует устойчивый рост и расширение сфер взаимодействия. Это, например, касается и здравоохранения, в том числе оказания медпомощи в области традиционной китайской медицины.

Взаимодействие в фармацевтике было определено Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином как одно из приоритетных, а локация индустриального парка "Великий камень" - как один из элементов развития кластерного взаимодействия.

С конца 2024 года в индустриальном парке работает центр "Эксперт+" - это медицинский проект, реализуемый резидентом "Великого камня", предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". К услугам пациентов там предложено самое современное оборудование, а также работают специалисты из Беларуси и Китая.

Например, доктор Е Синь, который традиционную китайскую медицину в своей стране изучал на протяжении семи лет, сейчас у него насчитывается более 10 лет практики, он даже преподавал в университете. В Беларуси он находится уже во второй раз, до этого в рамках сотрудничества и обмена опытом работал в Минской областной клинической больнице. Е Синь сочетает подходы разных направлений медицины.

Е Синь, врач медицинского центра "Эксперт+":

"Я благодарю белорусских друзей за доверие к традиционной китайской медицине. Мне кажется, что мы взаимодополняем друг друга. Я пока подписал контракт на один год, но если подумать, сколько я хочу здесь быть, то это зависит от того, как мою работу оценят белорусы. Моя миссия и задача, - оказать надлежащее обслуживание пациентов. Традиционная китайская медицина помогает, ей больше тысячи лет. Она помогает при болях в спине, шее, головной боли. Не всегда нужно сразу прибегать к операциям".

Заведующая медицинским центром "Эксперт+" Ольга Атаманова рассказала, что традиционная китайская медицина - персонализированная медицина, которая учитывает все особенности и потребности пациента. Такая медицина позволяет разработать индивидуальный план лечения. В качестве методов, применяющихся в условиях медцентра, есть различные варианты акупунктуры, техники массажа, также может применяться рефлексокарбокситерапия и фармакорефлексотерапия.