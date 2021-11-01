Чем лечить кашель у ребенка - советы педиатра

Кашель часто остается у детей недолеченным, и это приводит к серьезным осложнениям. О том, как можно и как категорически нельзя лечить ребенка, который стал кашлять, в программе "Здорово здоровым быть" рассказала победительница конкурса "СуперДоктор - 2019" педиатр Ольга Кардаш.

Большинство мам, услышав сухой кашель у ребенка, сразу же берутся его лечить. И воспринимают кашель как абсолютную патологию, которая вредит малышу. Но это не всегда так. Обеспокоенные, они принимаются лечить кашель практически всегда неверно. Доктора же знают, что в некоторых ситуациях кашель может быть даже полезен. Это наш механизм защиты и очиститель дыхательных путей. Но разобраться, где патология, а где механизм защиты, может только врач.

"Мамы часто задаются вопросом: чем лечить кашель у ребенка? - рассказывает доктор. - Перед тем как взяться за лечение нужно определить характер недуга и его возможные причины. Кашель может быть сухой или влажный, может быть лающий или глухой. Одним из самых частых является сухой кашель".

В основном кашель встречается у деток, которые посещают детский сад.

"Перед тем как вы отдаете ребенка в сад, - объясняет Ольга Кардаш, - нужно набраться терпения и приготовиться к тому, что ребенок будет болеть. Потому что идет формирование вторичного иммунитета. Через это проходят все дети, но, к сожалению, не все родители. В период адаптации у одного ребенка могут быть кашель и температура, у другого - кашель без температуры, у третьего - сопли и отит, а у четвертого - диарея. Генетически так заложено, что малыш будет подхватывать только те вирусы, на которые реагирует его слизистая".

Ошибки в лечении кашля у детей

Ниже приводим самые распространенные заблуждения в лечении кашля, которые не только не способствуют выздоровлению ребенка, но и могут усугубить ситуацию.

Ошибка 1: одновременное использование противокашлевых и отхаркивающих препаратов. Если утром у ребенка был влажный кашель, и мама дала отхаркивающий препарат. Днем у малыша уже слышен сухой кашель, и мама тут же меняет тактику лечения - дает противокашлевую микстуру.

Ошибка 2: лечение теплом и использование паровых ингаляций. Сильный кашель у ребенка заставляет родителей использовать бабушкины методы. Дышать над картошкой, прикладывать капустный лист или грелку к грудной клетке - этими методами можно навредить малышу. Паром можно обжечь лицо и дыхательные пути, так же и с грелкой можно перестараться. С одной стороны, эти методы вызывают улучшение кровообращения, что неплохо, но они же могут привести к отеку. Если есть воспалительный процесс, то лучше не греть.

Ошибка 3: применение фитотерапии. Она хороша в лечении кашля в том случае, когда родитель уверен, что у ребенка нет аллергических реакций. Иначе можно спровоцировать у малыша еще и аллергический кашель. Тем более что мама самостоятельно не может рассчитать правильную концентрацию отвара, количество и частоту его применения. Надо помнить, что фитотерапия - это не просто чай выпить, это использование лекарственных растений.





Ошибка 4: использование антибиотиков. Родители, которые считают антибиотики лекарством от кашля и назначают их своим детям самостоятельно, совершают очень большую ошибку. Эта группа препаратов должна отпускаться из аптек только по рецепту и назначать такой препарат должен врач.

Еще одна крайность - это когда считают, что кашель у ребенка пройдет сам. Если вы видите, что ситуация не разрешается в течение 3-7 дней, обязательно обратитесь к доктору.

Как правильно лечить кашель у ребенка

К сожалению, нет такого средства, которое поможет вылечить кашель у ребенка раз и навсегда. Стоит придерживаться описанных ниже рекомендаций - они помогут при приступе кашля.

Увлажнение. Важную роль играет влажный воздух в помещении. Также при кашле очень полезны ингаляции с физраствором.

Обильное теплое питье. Давайте малышу компоты, морсы, чаи - тем самым вы разжижаете мокроту.





Проветривание. Свежий воздух - одна из важных составляющих не только при лечении кашля, но и любых других заболеваний верхних дыхательных путей. Пока проветривается помещение, лучше выйти на улицу вместе с малышом и прогуляться. Даже при кашле у ребенка можно совершать непродолжительные прогулки.

Помощь врача. Не ломайте голову над тем, как вылечить кашель у ребенка, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к педиатру.

Если вы заметили, что после 7 дней лечения нет улучшений и присоединились такие симптомы, как рвота, боль в груди, усиление ночного кашля, примесь крови в мокроте, высокая температура, немедленно обратитесь за скорой медицинской помощью.