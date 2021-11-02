Кашель у ребенка - чем лечить, чтобы не навредить

Что дать ребенку от кашля? У многих мам уже заранее готов ответ на этот вопрос и припасен стратегический запас "эффективных" средств. Но уверены ли вы, что правильно лечите малыша?

Оказывается, многие из "проверенных средств" не только не эффективны, но и опасны для здоровья ребенка. О том, как лечить кашель у детей правильно, рассказывает гостья программы "Здорово здоровым быть" врач-педиатр Ольга Кардаш.